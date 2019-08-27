Эксперты рассказали, что будет с долларом и евро в ближайшем будущем





В конце июля российский рубль угодил под влияние негативной для него рыночной тенденции, считают эксперты, а потому подешевел к паре доллар-евро почти на 3%. Главная причина произошедшего заключается в эффекте от продолжающейся торговой войны между Китаем и США и взаимном введении пошлин на импортируемые товары. Существенно подкосились позиции рубля и из-за падения мировых цен на нефть. Теперь же ситуация меняется.Аналитики уверены, что на данный момент вкладывать деньги в евро и доллар является нецелесообразным. Во-первых, банки взимают комиссию при конвертации, чем полностью нивелируют эффект от курсовой выгоды для покупателя. Кроме того, в ближайшей перспективе есть все предпосылки для дальнейшего укрепления рубля и, соответственно, падения стоимости доллара и евро на внутреннем рынке, а значит, сохранять рубли в ближайшие дни или даже недели будет более взвешенным решением, чем покупать валюту.