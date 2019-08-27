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Курс валют на 27.08.2019

Эксперты рассказали, что будет с долларом и евро в ближайшем будущем

В последние дни российский рубль демонстрирует укрепление относительно двух основных торгуемых валют. Подобную стабилизацию рубля большинство экспертов связали с появлением данным о снижении запасов нефти в США. Кроме того, они рассказали, чего ожидать от курсов доллара и евро в будущем.
Эксперты рассказали, что будет с долларом и евро в ближайшем будущем

В конце июля российский рубль угодил под влияние негативной для него рыночной тенденции, считают эксперты, а потому подешевел к паре доллар-евро почти на 3%. Главная причина произошедшего заключается в эффекте от продолжающейся торговой войны между Китаем и США и взаимном введении пошлин на импортируемые товары. Существенно подкосились позиции рубля и из-за падения мировых цен на нефть. Теперь же ситуация меняется.

Аналитики уверены, что на данный момент вкладывать деньги в евро и доллар является нецелесообразным. Во-первых, банки взимают комиссию при конвертации, чем полностью нивелируют эффект от курсовой выгоды для покупателя. Кроме того, в ближайшей перспективе есть все предпосылки для дальнейшего укрепления рубля и, соответственно, падения стоимости доллара и евро на внутреннем рынке, а значит, сохранять рубли в ближайшие дни или даже недели будет более взвешенным решением, чем покупать валюту.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:24

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