Испанские СМИ разгадали тайну «вечной молодости» Путина





Как утверждают авторы статьи, российский лидер в свои 66 лет все еще полон сил, невзирая даже на очень напряженный рабочий график. Они считают, что оставаться в прекрасной физической форме Путину помогает длительный сон, отказ от спиртного, правильное питание, а также спорт и плавание.В материале испанского издания также напоминают, что ранее стало известно о переписке американских дипломатов, опубликованной сайтом Wikileaks. В указанных документах дипломаты США между собой называют Путина «Бэтменом». При этом отмечается, что президент России давно увлекается не просто спортом, но и боевыми искусствами.Наконец, подчеркивают авторы материала, очень важную роль в образе Владимира Путина играет и удачно подобранный стиль в одежде. Российский лидер предпочитает итальянские деловые костюмы от именитых брендов.