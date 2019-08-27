Предъявлено доказательство инсценировки смерти Стива Джобса
Пользователь Reddit предъявил доказательство, что смерть Стива Джобса инсценирована. В Египте он сфотографировал двойника основателя Apple.
Большую популярность на ресурсе Reddit и 78 тысяч лайков получила статья об инсценировке смерти Стива Джобса, ушедшего из жизни в 2011 году. В Египте пользователь Сети сфотографировал мужчину, который очень похож на покойного предпринимателя. Как отметили комментаторы, двойник сидит на стуле с закинутой ногой и касается рукой губ так же, как делал это Джобс.
Другие обратили внимание на поразительную внешнюю схожесть и ношение очков. В посте автор изложил свои предположения: покойный инсценировал смерть и теперь скрывается ото всех в Египте. Скептически настроенные читатели вспомнили, что отец Джобса был сирийцем, поэтому у него вполне могли быть типичные восточные черты.
Также различия не видны из-за темноты и положения человека на снимке в профиль. Напомним, умер создатель бренда Apple в 56 лет от рака, который не сумел побороть.
Большую популярность на ресурсе Reddit и 78 тысяч лайков получила статья об инсценировке смерти Стива Джобса, ушедшего из жизни в 2011 году. В Египте пользователь Сети сфотографировал мужчину, который очень похож на покойного предпринимателя. Как отметили комментаторы, двойник сидит на стуле с закинутой ногой и касается рукой губ так же, как делал это Джобс.
Другие обратили внимание на поразительную внешнюю схожесть и ношение очков. В посте автор изложил свои предположения: покойный инсценировал смерть и теперь скрывается ото всех в Египте. Скептически настроенные читатели вспомнили, что отец Джобса был сирийцем, поэтому у него вполне могли быть типичные восточные черты.
Также различия не видны из-за темноты и положения человека на снимке в профиль. Напомним, умер создатель бренда Apple в 56 лет от рака, который не сумел побороть.