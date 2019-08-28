Страшно до дрожи: Самые жуткие места на Земле

Отель Стэнли, Колорадо, США

Кукольная деревня Нагору, Япония

Пещера Ведьмы Белл, США

Остров Повелья, Италия

Припять, Украина





Стивен Кинг в свое время черпал в отеле вдохновение для своего легендарного романа «Сияние». Всего в постройке имеется 420 комнат, но большая часть из них пустует. Работники отеля стараются не отвечать на вопросы по поводу его истории. Многие постояльцы периодически жалуются на постоянные шорохи по ночам. Некоторым даже удается запечатлеть страшные тени, напоминающие призраков, которые шныряют по коридорам. Один из туристов, которому пришлось ночевать в отеле, рассказал, что отошел на несколько минут в ванную комнату. Когда он вернулся, его ожидала полностью застеленная постель, хотя ранее он подготовил ее к отдыху. Мужчина обратился к горничной, но она заявила, что находилась на другом конце отеля. Кинг с женой посетили его в 74-м году и провели ночь в номере 217. Примечательно, что события развивались так же, как и в романе писателя. Пара осталась одна в отеле на несколько дней. В одну из ночей Кингу приснился кошмар. В нем его сын бежал по коридору, а за ним гнался пожарный шланг. После этого семья писателя сразу же сменила отель, а спустя несколько месяцев Кинг передал в печать книгу «Сияние», ставшую настоящим бестселлером.Деревня примерно 80 лет назад была густо населена различными рабочими, однако по неизвестным причинам все они начали разъезжаться или просто доживать свой век. Через время в поселении почти никого не осталось. Одна из местных жительниц решила провести последние годы жизни на своей исторической родине, но вернувшись туда она увидела, что все дома в деревне пустые. За несколько лет она сделала несколько тысяч кукол и разложила их в брошенных дворах. Сейчас в Нагору часто приезжают туристы, которые хотят окунуться в настоящую атмосферу ужаса. Жуть нагоняет и то, что все куклы стоят в определенных позах, имитируя живых людей. По словам Цукими Айано, которая создала зловещие миниатюры, она пыталась просто почтить память тех, кто жил в поселке. Так 350 кукол в человеческий рост стали ее странными спутниками.Истории об американских ведьмах неоднократно были экранизированы голливудскими режиссерами. Мистические существа, которые в легендах похищали детей, заманивая их сладостями, по сей день вызывают настоящий ужас у малышей. Злобная ведьма Беллов — призрак, досаждавший одному добропорядочному семейству на протяжении многих лет. Муж, жена и двое детей переехали в поместье, где столкнулись с ужасным монстром, после чего бесследно пропали. Их особняк стоит пустым и по сей день. Несколько раз риелторам удавалось найти клиентов для продажи дома, но после получения информации о мистической истории жилища они сразу же отказывались. По одной из легенд, первые владельцы поместья постоянно слышали голоса, которые угрожали им расправой, если те не покинут особняк. Рядом с тем местом, где когда-то находилась ферма семьи, расположена небольшая пещера. Местные жители верят, что сейчас ведьма, ранее жившая в доме, обитает именно там.Итальянцы предпочитают не плавать на остров, никогда не объясняя причин. По легенде, на него в свое время отправили больных чумой римлян, которым пришлось выживать в тяжелых условиях. Со временем все они умерли, а их тела свалили в огромную канаву и сожгли. Из-за этого считается, что остров наполовину состоит из пепла мертвецов.Город остается заброшенным с момента трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Тогда всех жителей Припяти эвакуировали за считанные часы, а все их жилища оказались нетронутыми. Сейчас в заброшенный город возят целые экскурсии, но находятся и те, кто хочет почувствовать себя сталкером. Радиационный фон в Припяти сейчас находится в пределах нормы, но специалисты все равно не рекомендуют находиться там слишком долго.