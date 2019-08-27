Принц Гарри придумал секретное имя для Кейт Миддлтон

Как сообщает The Express, телеведущий из Великобритании Скотт Миллс узнал, что принц Гарри называет жену брата необычным именем. В интервью с представителем королевской семьи журналист обратил внимание на сокращение "Кэт", которое к Миддлтон никто не употребляет.Принц Уильям, по словам жены, предпочитает звать её Кэтрин. Именно поэтому последняя захотела откликаться на такой вариант имени на светских мероприятиях и на публике.Друзья и родственники называют герцогиню Кейт, однако принц Гарри сумел отличиться. В беседе с Миддлтон Миллс узнал, что сама она об этом не знала, но без претензий примет и такое сокращение собственного имени.