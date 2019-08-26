Сатановский спрогнозировал действия РФ в случае войны между Ираном и Израилем
РФ в случае войны с участием Ирана и Израиля будет руководствоваться своими национальными интересами. Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал политэксперт Евгений Сатановский.
Эксперт, слова которого приводит «ПолитРоссия», отметил, что если начнутся боевые действия с участием армий Израиля и Ирана, то существует малая вероятность поставок РФ оружия Тегерану. Сатановский считает, что союзников у Москвы ныне нет, как и нет иллюзий, что полноценным партнером является Иран. В случае возникновения войны между вышеуказанными государствами Кремль, предположил специалист, будет учитывать только свои национальные интересы.
Евгений Сатановский уверен, что России выгоднее предотвращение конфликта, и призвал не считать израильтян и иранцев ее союзниками. По мнению эксперта, во время баталий в Сирии Тегеран лишился уважения в глазах российских военных.
Эксперт, слова которого приводит «ПолитРоссия», отметил, что если начнутся боевые действия с участием армий Израиля и Ирана, то существует малая вероятность поставок РФ оружия Тегерану. Сатановский считает, что союзников у Москвы ныне нет, как и нет иллюзий, что полноценным партнером является Иран. В случае возникновения войны между вышеуказанными государствами Кремль, предположил специалист, будет учитывать только свои национальные интересы.
Евгений Сатановский уверен, что России выгоднее предотвращение конфликта, и призвал не считать израильтян и иранцев ее союзниками. По мнению эксперта, во время баталий в Сирии Тегеран лишился уважения в глазах российских военных.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:29