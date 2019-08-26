Эксперт по этикету назвал "явным перебором" нежности лидеров на саммите G7



Trump puckers up to greet the ladies of the G7, landing an awkward kiss on the German Chancellor and Macron's wife https://t.co/qRS9T1B9PG — Daily Mail US (@DailyMail) 25 августа 2019 г.

На встрече лидеров G7 между ними и женами их коллег состоялось приветствие с поцелуями, что эксперт Татьяна Николаева сочла недопустимым по деловому протоколу. Отмечается, что раньше в нарушении этикета обвиняли советское политбюро, но теперь, как заявила специалист, “маразм” докатился и до G7. Она указала, что деловой встрече путь и в неофициальной обстановке допустимо рукопожатие. Однако жена главы Франции Брижит Макрон поцеловала Дональда Трампа, а он вернул нежный жест.Также зафиксирован поцелуй между Меланией Трамп и премьером Канады Джастином Трюдо. Николаева отметила, что при выражении особенно благоприятного отношения можно было потереться щеками при объятии.