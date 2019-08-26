В Москве найдена зарезанной пенсионерка





Труп пожилой москвички обнаружен вечером 25 августа в квартире жилого дома на Домодедовской. На теле гражданки 1941 года рождения имеются множественные колото-резанные раны. Правоохранители расследуют дело, открытого по признакам предусмотренного статьей УК РФ “Убийство” преступления. Известно, что покойная на момент обнаружения находилась в пакете под диваном, а дверь в ее жилище была открыта. В итоге сосед счел это подозрительным и обратился в полицию.Как передает “РЕН ТВ”, экспертная оценка показала, что гражданка была убита за двое суток до обнаружения. В убийстве пенсионерки подозревается ее 39-летний сожитель, мужчина сейчас находится в розыске.