Стало известно, над каким гиперзвуковым оружием работают в США





Россия стала первой в мире страной, которая официально заявила о внедрении гиперзвукового оружия. В ответ на российские разработки в США проводят тестирование сразу нескольких видом оружия, соответствующим концепции “Быстрого глобального удара”. Крылатая ракета X-51A Waverider совершила свой полет в 2010 году, но проект признали условно успешным из-за нестабильности и перебоев со связью. Последний пробный старт состоялся в 2013 году, когда боеприпас достиг скорости 5,1 Маха при полете с высоты 18,2 тысяч метров.Совместно с армией ведется работа над проектом системы Operational Fires. Также Пентагон заключил сделки на 928 и 480 млн долларов на разработку Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon. Как передает “РИА Новости”, в 2021 году планируется испытать двухконтейнерную пусковую установку с инновационной боеголовкой Common Hypersonic Glide Body.