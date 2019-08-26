Стало известно, над каким гиперзвуковым оружием работают в США
Выяснилось, какую гиперзвуковую ракету разрабатывают в США в ответ на российский боевой блок “Авангард” и ракету “Циркон”. По словам Райана Маккарти, занимающего пост министра СВ, выход из ДРСМД предоставил Вашингтону больше возможностей.
Россия стала первой в мире страной, которая официально заявила о внедрении гиперзвукового оружия. В ответ на российские разработки в США проводят тестирование сразу нескольких видом оружия, соответствующим концепции “Быстрого глобального удара”. Крылатая ракета X-51A Waverider совершила свой полет в 2010 году, но проект признали условно успешным из-за нестабильности и перебоев со связью. Последний пробный старт состоялся в 2013 году, когда боеприпас достиг скорости 5,1 Маха при полете с высоты 18,2 тысяч метров.
Совместно с армией ведется работа над проектом системы Operational Fires. Также Пентагон заключил сделки на 928 и 480 млн долларов на разработку Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon. Как передает “РИА Новости”, в 2021 году планируется испытать двухконтейнерную пусковую установку с инновационной боеголовкой Common Hypersonic Glide Body.
Россия стала первой в мире страной, которая официально заявила о внедрении гиперзвукового оружия. В ответ на российские разработки в США проводят тестирование сразу нескольких видом оружия, соответствующим концепции “Быстрого глобального удара”. Крылатая ракета X-51A Waverider совершила свой полет в 2010 году, но проект признали условно успешным из-за нестабильности и перебоев со связью. Последний пробный старт состоялся в 2013 году, когда боеприпас достиг скорости 5,1 Маха при полете с высоты 18,2 тысяч метров.
Совместно с армией ведется работа над проектом системы Operational Fires. Также Пентагон заключил сделки на 928 и 480 млн долларов на разработку Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon. Как передает “РИА Новости”, в 2021 году планируется испытать двухконтейнерную пусковую установку с инновационной боеголовкой Common Hypersonic Glide Body.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:44