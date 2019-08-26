Прогнозы о рецессии не способны запугать малый бизнес в России





Курганская область по количеству объектов МСБ находится на пятом месте среди регионов УрФО. Проект развития предусматривает увеличение количества занятых в секторе МСП граждан до 99 тысяч, включая легализацию почти 14 тысяч самозанятых, что выступает существенным для подобных всему Зауралью территорий экономическим подспорьем.Одновременно с этим ряд отечественных СМИ начали предупреждать о риске рецессии, некоторые утверждают, что она уже наступила. Соответствующие обсуждения спровоцировала аналитическая записка авторства представителей Института экономики роста имени Столыпина. Кроме того, на фоне роста потребительских кредитов о рисках в начале лета говорил и Максим Орешкин, глава Минэкономики. Правда, он уточнял, что такой сценарий возможен не ранее 2021 года.В новых “панических” высказываниях о рецессии источником последней называют актуальную ситуацию в малом и среднем бизнесе, чьи условия и меры по господдержке обсуждались Силуановым в ходе встречи с предпринимателями в Кургане. Пессимистично настроенные “эксперты” ссылаются на то, что в течение первой половины 2019 года наблюдается стремительное сокращение малых и средних предприятий, уменьшается число рабочих мест.В действительности нет реальных подтверждений замедления в России экономического развития, в то время как незначительный рост наблюдается. Это подтверждают отчеты Росстата за первый квартал, где указан показатель в 0,5%. Планы правительства на 2019 подразумевают рост хотя бы на уровне 1,3%, что позволит обеспечить мобилизацию ресурсов для последующего рывка и возможности сосредоточить внимание на нацпроектах.Эффективно работает и проект по МСП, который уже дает свои результаты. В данной сфере не наблюдается снижения, только структурные изменения. Итоги первого полугодия демонстрируют, что количество работников малых и средних предприятий показало сокращение на 1,6% год к году. Одновременно с этим число сотрудников микропредприятий увеличилось на 6,7%, поэтому реальность говорит об увеличении работников на более чем 200 тысяч человек.Последние данные ФСН свидетельствуют о том, что выручка воспользовавшихся поддержкой государства субъектов МСП растет. Только за шесть месяцев 2019 плюс по доходу таких предприятий составил 15%, что противоречит прогнозам о рецессии. Несмотря на бреши в работе правительства, оно активно трудится над акселерацией МСП, демонстрируя определенные успехи. Это проявляется в наращивании закупок крупными заказчиками при госучастии товаров, работ, услуг и субъектов МСБ. Состоянием на начало августа, объем закупок превысил 1,8 трлн рублей, что на 57 млрд превосходит показатели аналогичного периода 2018.Положительные сдвиги проявляются также в увеличении числа квалифицированных субъектов МСП, задействующих в своей работе современные электронные сервисы. К 2024 году их количество может превысить 2 млн, что станет гарантией повышения эффективности функционирования сектора МСП. В рамках ближайших заседаний при участии Силуанова будут рассматриваться меры по развитию МСБ, изучат и инициативы по льготной поддержке в пользу самозанятых.Давать оценку относительно возможности рецессии или состояния сектора МСБ оптимально по итогам года, а не на базе происходящей перестройки. При этом реальное влияние МСП на экономический рост в России будет наблюдаться не ранее 2024 года, когда его доля в экономике составит более 32%.