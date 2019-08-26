Певица Жасмин отправила дочь в школу со стоимостью обучения 1,5 млн рублей в год

Жасмин стала гостьей конкурса и выступила на второй день мероприятия, посвященный юбилею одного из его организаторов — Игоря Крутого. Перед публикой знаменитость исполнила композицию “Каждый день с тобой”. Сопровождала артистку и ее дочь Маргарита Шор, которая ожидала звездную мать за кулисами. В интервью изданию “Дни.ру” 41-летняя певица отметила, что уже через неделю ее наследница пойдет в первый класс. В составе подготовительной группы она продемонстрировала незаурядные способности, выучив таблицу умножения. Артистка выбрала для своей родственницы Ломоносовскую школу, куда в свое время ходил ее сын.Если верить сведениям на онлайн-портале школы, обучение там обойдется в 1,5 млн рублей в год. При этом Жасмин уверена, что ей удалось сэкономить, поскольку расположенное рядом с ее домом учебное заведение требует на порядок больше. Маргарита Шор намерена стать певицей, уже сейчас она обучается пению и игре на фортепиано в музыкальной школе.