Стали известны новые подробности взрыва в Находке





Жители дальневосточного города обнаружили на улице гранату, которую принесли домой. Они решили не вызывать экспертов и попытались разобрать военный снаряд собственными усилиями. В результате в квартире произошел взрыв, от которого погибли два человека, еще двое получили ранения.В начале августа в приморском городе Лесозаводск произошел взрыв, от которого были повреждены подъезд и две квартиры. Причиной этому стала утечка газа. В результате в больницу попали два человека, проживавшие в этом доме. В самих квартирах пострадали натяжные потолки, обои, вылетели стекла и возникли трещины на стенах. Власти города заявили, что жильцы дома будут делать ремонт за свои денежные средства.