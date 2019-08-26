Стали известны новые подробности взрыва в Находке
От взрыва в Находке погибли два человека. Новыми подробностями трагического происшествия поделились журналисты Рен-ТВ.
Жители дальневосточного города обнаружили на улице гранату, которую принесли домой. Они решили не вызывать экспертов и попытались разобрать военный снаряд собственными усилиями. В результате в квартире произошел взрыв, от которого погибли два человека, еще двое получили ранения.
В начале августа в приморском городе Лесозаводск произошел взрыв, от которого были повреждены подъезд и две квартиры. Причиной этому стала утечка газа. В результате в больницу попали два человека, проживавшие в этом доме. В самих квартирах пострадали натяжные потолки, обои, вылетели стекла и возникли трещины на стенах. Власти города заявили, что жильцы дома будут делать ремонт за свои денежные средства.
Жители дальневосточного города обнаружили на улице гранату, которую принесли домой. Они решили не вызывать экспертов и попытались разобрать военный снаряд собственными усилиями. В результате в квартире произошел взрыв, от которого погибли два человека, еще двое получили ранения.
В начале августа в приморском городе Лесозаводск произошел взрыв, от которого были повреждены подъезд и две квартиры. Причиной этому стала утечка газа. В результате в больницу попали два человека, проживавшие в этом доме. В самих квартирах пострадали натяжные потолки, обои, вылетели стекла и возникли трещины на стенах. Власти города заявили, что жильцы дома будут делать ремонт за свои денежные средства.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:32