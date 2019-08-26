Бывший министр обороны Израиля сбрил усы ради избирателей





Бывший министр обороны и охраны окружающей среды Израиля решился на необычный поступок ради того, чтобы быть услышанным своими оппонентами и потенциальными избирателями. Амир Перец, который большую часть жизни был популярным политиком и принимал непосредственное участие в жизни страны, имел имидж, который не менялся десятилетиями, поэтому его появление на телевидении в «обновленном» образе по-настоящему шокировало местных жителей.Депутат от партии «Авода» избавился от своего фирменного знака – усов, высказав предположение, что ранее его слова были не поняты должным образом именно из-за растительности на лице. Теперь же, когда Амир Перец будет выступать перед электоратом с чисто выбритым лицом, избиратели смогут «читать по губам» его посылы. Чтобы удостовериться в эффективности своего поступка, бывший министр Израиля опроверг один из слухов, который возник на фоне формирования нового правительства. Политик сообщил, что ни при каких условиях не будет находиться у власти в компании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.