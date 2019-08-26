Бывший министр обороны Израиля сбрил усы ради избирателей
Бывший министр обороны Израиля сбрил усы, которые носил последние 47 лет, ради избирателей. Амир Перец считает, что после того, как он избавился от растительности на лице, электорат сможет «читать по губам» его посылы.
Бывший министр обороны и охраны окружающей среды Израиля решился на необычный поступок ради того, чтобы быть услышанным своими оппонентами и потенциальными избирателями. Амир Перец, который большую часть жизни был популярным политиком и принимал непосредственное участие в жизни страны, имел имидж, который не менялся десятилетиями, поэтому его появление на телевидении в «обновленном» образе по-настоящему шокировало местных жителей.
Депутат от партии «Авода» избавился от своего фирменного знака – усов, высказав предположение, что ранее его слова были не поняты должным образом именно из-за растительности на лице. Теперь же, когда Амир Перец будет выступать перед электоратом с чисто выбритым лицом, избиратели смогут «читать по губам» его посылы. Чтобы удостовериться в эффективности своего поступка, бывший министр Израиля опроверг один из слухов, который возник на фоне формирования нового правительства. Политик сообщил, что ни при каких условиях не будет находиться у власти в компании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Бывший министр обороны и охраны окружающей среды Израиля решился на необычный поступок ради того, чтобы быть услышанным своими оппонентами и потенциальными избирателями. Амир Перец, который большую часть жизни был популярным политиком и принимал непосредственное участие в жизни страны, имел имидж, который не менялся десятилетиями, поэтому его появление на телевидении в «обновленном» образе по-настоящему шокировало местных жителей.
Депутат от партии «Авода» избавился от своего фирменного знака – усов, высказав предположение, что ранее его слова были не поняты должным образом именно из-за растительности на лице. Теперь же, когда Амир Перец будет выступать перед электоратом с чисто выбритым лицом, избиратели смогут «читать по губам» его посылы. Чтобы удостовериться в эффективности своего поступка, бывший министр Израиля опроверг один из слухов, который возник на фоне формирования нового правительства. Политик сообщил, что ни при каких условиях не будет находиться у власти в компании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Политика
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:55