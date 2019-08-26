Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М





Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года. Согласно контракту с Минобороны РФ, будет создано 10 машин в первой партии. Уже полным ходом идет масштабное усовершенствование строевых Ту-160, и процесс завершат в заданные сроки. Кроме того, до конца года развернут испытания улучшенной версии ракетоносца Ту-95МС.Как подчеркнул Мантуров, с 2017 года ведется разработка военного транспортника Ан-124-100М. Не так давно Ту-160 был признан одним из самых быстрых стратегических бомбардировщиков по версии издания National Interest.