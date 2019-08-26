Загадочный НЛО кружил в небе над Керчью и попал на видео





Странное явление было замечено жителями Керчи вечером 23 августа, а выглядело оно как несколько огней, расположенных поблизости друг от друга, которые медленно и хаотично переливаются. Многие увидели в этом “квадрокоптер” и “китайские шарики”, а некоторые заявили о слежке гуманоидов за планетой. Подобное уже было зафиксировано в 1989 году американцем из штата Теннесси, который отмечал, что такое излучение дают инопланетные аппараты. В 2016 году в Шотландии были сфотографированы похожие огни, которые сопровождались громким шумом.В социальных сетях публика больше склоняется к мнению, что зафиксированные в Керчи огни являются дроном, военным аппаратом или секретным самолетом. Однако в Сети не исключили версию о высадке инопланетян, которые наблюдают на Землей.