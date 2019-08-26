На Алтае сын жестоко избил отца-пенсионера за то, что тот случайно его разбудил





В Горно-Алтайске 64-летний пенсионер и его 39-летний сын жили в одной квартире, а незадолго до происшествия они вместе занимались распитием крепких напитков. После застолья подозреваемый ушел спать, а его пожилой отец начал убирать посуду со стола и случайно разбудил его. В результате произошедшей ссоры подозреваемый нанес родителю удар табуретом, после чего избил кулаками и угрожал убить. После произошедшего сын ушел спать, а пострадавший обратился за медпомощью. Его госпитализировали в больницу с переломом носа и различными ушибами.Как передает “Регион online”, по факту избиения открыто уголовное делопроизводство. Отмечается, что подозреваемый плохо относится к родителю, о чем сообщил полицейским.