Стас Пьеха: Радиостанции «убивают» мои песни
Певец Стас Пьеха подверг критике отечественные радиостанции. По его мнению, они «убивают» его творчество.
Недавно известный музыкант признался в отсутствии мотивации и желания в последнее время писать новые песни. Как пишут «Argumenti.ru», Пьеха пытается во время творческого процесса вкладывать душу в стихи, но в результате зачастую его новые произведения не поддерживают или «убивают» радиостанции, а писать просто так артист не хочет. Своим подписчикам он рассказал, что прилагает множество усилий, чтобы песня состоялась как таковая и делает все для ее становления, но не всегда такая работа приводит к позитивному результату.
Фанаты поддержали Стаса Пьеху и напомнили ему, что даже в случае отказа радиостанций транслировать треки они по-прежнему будут слушать его композиции.
Недавно известный музыкант признался в отсутствии мотивации и желания в последнее время писать новые песни. Как пишут «Argumenti.ru», Пьеха пытается во время творческого процесса вкладывать душу в стихи, но в результате зачастую его новые произведения не поддерживают или «убивают» радиостанции, а писать просто так артист не хочет. Своим подписчикам он рассказал, что прилагает множество усилий, чтобы песня состоялась как таковая и делает все для ее становления, но не всегда такая работа приводит к позитивному результату.
Фанаты поддержали Стаса Пьеху и напомнили ему, что даже в случае отказа радиостанций транслировать треки они по-прежнему будут слушать его композиции.