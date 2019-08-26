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Знаменитые и одинокие: Звезды, никогда не бывшие в…
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Знаменитые и одинокие: Звезды, никогда не бывшие в браке

Звезды шоу-бизнеса постоянно мелькают в сводках прессы, заводя громкие романы, тайно выходя замуж или разводясь. Некоторые предпочитают каждые отношения подкреплять браком и каждый раз идти под венец. Другие же не хотят принимать настолько важные решения, не спеша получать штамп в паспорте. Мы составили рейтинг звезд российского и мирового шоу-бизнеса, которые за всю свою жизнь ни разу не были замужем.

Кайли Миноуг


Знаменитые и одинокие: Звезды, никогда не бывшие в браке

Звезда в свое время столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, но чудом смогла справиться с ними. Мужчины в ее жизни всегда были на втором плане, так как основную массу времени она уделяла работе. Постоянные туры, запись треков, съемки видео и многое другое почти не оставляли пробелов в жестком графике звезды. Несмотря на это, Миноуг все же пыталась завести отношения. Многие ухажеры оказывались не теми, на кого рассчитывала певица. Последний роман с Джошуа Саасом также оказался неудачным. Пара сообщила о помолвке, но спустя несколько месяцев после этого в прессе появились новости о разрыве отношений звезд. По словам Миноуг, ее новый ухажер просто предал ее, что стало причиной размолвки. Несмотря на постоянные неудачи с мужчинами, певица оптимистично смотрит на жизнь и не исключает, что когда-нибудь все-таки удачно выйдет замуж. Недавно она купила большой дом, который подготовила именно для своей будущей семьи.

Патрисия Каас



Легендарная певица, которой в текущем году исполнился 51 год, имела огромное количество романов. Несколько лет назад Каас узнала, что не может иметь детей. Данная новость стала для нее настоящим ударом, но она решила не унывать и продолжать искать своего мужчину, с которым можно будет создать семью. По словам звезды, современные технологии позволяют стать матерью даже без физической возможности. Певица заявила, что судьба пока не подкинула ей того мужчину, с которым она могла бы провести остаток своих дней. Последний раз звезда появлялась на людях с представителем сильного пола в минувшем году на вручении одной из музыкальных премий.

Вайнона Райдер



Звезда фильма «Эдвард руки-ножницы» на протяжении последних лет редко появлялась на экране. Многие западные издания связывали это с наркотической зависимостью, в которой уличили актрису. Также ходили слухи о тюремном сроке Райдер за нарушение общественного порядка. Актрисе удалось оправиться только перед началом работы над сериалом «Очень странные дела». Сейчас она получает предложения от лучших режиссеров и активно занимается восстановлением карьеры. В свое время Райдер была помолвлена с Джонни Деппом, но дело так и не дошло до свадьбы. Тогда причиной данного решения стал серьезный скандал, сильно изменивший мнение актрисы об отношениях. После этого звезда разочаровалась и решила, что громкие расставания не стоят брака, так как подобные инциденты для нее могут стать причиной депрессии.

Анна Семенович



Певица никогда не любила говорить о своей личной жизни. Даже во времена группы «Блестящие», когда данная тема была на слуху, она старалась не афишировать отношения с мужчинами. В свое время в прессе появлялась информация об отношениях Семенович с крупным бизнесменом Дмитрием Кашинцевым. Пара даже жила вместе некоторое время, но рассталась по неизвестным причинам. Семенович рассказывала, что еще с юности мечтает завести ребенка, не считая замужество обязательным условием этого. Сейчас звезда активно занимается творчеством и принимает участие в различных проектах. Информацию о любовных интересах Семенович активно скрывает, появляясь на людях в обществе подруг и друзей.

Мария Шарапова



Теннисистка, которая заслужила мировую известность, за всю свою жизнь никогда не была замужем. Ей приписывали романы с различными личностями, среди которых солист американской группы Maroon 5 Адам Левин, британский миллионер Александр Гилкс, болгарский теннисист Григор Димитров и словенский баскетболист Александар Вуячич. Шарапова неоднократно рассказывала, что самой главной проблемой для нее является совмещение тренировок, руководства своим бизнесом и личной жизни. Несмотря на это, спортсменка периодически радует поклонников появлениями на людях с новыми ухажерами, но дальше романов дела, как правило, не заходят.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 04:29

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