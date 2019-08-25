В Диану Шурыгину во время концерта метнули живую белую курицу
В Диану Шурыгину во время концерта метнули живую белую курицу. Новоиспеченная певица в испуганном недоумении замолчала, а поскольку фонограмма продолжала играть, все поняли, что скандально известная девушка только открывала под музыку рот.
Инцидент случился во время выступления на юбилее Сергея Филимонова в столичном ресторане «Гладиатор». Авторами акции, целью которой было доказать, что Шурыгина поет «под фанеру», стали известные пранкеры «Братья Гавс» и их лидер Султан Зак. Последнему муж Дианы Шурыгиной даже пригрозил физической расправой, затеяв потасовку и благополучно сорвав дальнейший концерт.
О судьбе курицы ничего не сообщается.
Инцидент случился во время выступления на юбилее Сергея Филимонова в столичном ресторане «Гладиатор». Авторами акции, целью которой было доказать, что Шурыгина поет «под фанеру», стали известные пранкеры «Братья Гавс» и их лидер Султан Зак. Последнему муж Дианы Шурыгиной даже пригрозил физической расправой, затеяв потасовку и благополучно сорвав дальнейший концерт.
О судьбе курицы ничего не сообщается.
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:24