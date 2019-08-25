Эксперты из Китая оценили российский истребитель Су-30СМ1





Как написали в издании Sohu, программа модернизации Су-30СМ1 включает новый мотор и радиолокацию для повышения гибкости и боевой эффективности самолетов. Воздушная машина будет функционировать на агрегате АЛ-41Ф1С, обладающим высокой тягой, а управляемый вектор детали даст возможность самолету выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Также следует учесть, что по сравнению с предыдущей модификацией Су-30МС1 имеет более существенный срок службы и меньший расход горючего.Другим пунктом проекта модернизации истребителя: радиолокационная станция с фазированной антенной Н035 «Ирбис». Данный механизм считается одним из лучших в своем классе. Можно отметить и боеприпасы, которыми располагает самолет. В их числе ракеты Х-59МК2 и бомба КАБ-250. Китайские эксперты высоко оценили Су-30МС1, считая его сверхмобильным благодаря переднему горизонтальному крылу, отличной аэродинамической составляющей фюзеляжа и другим факторам. Реализация соответственного проекта позволит России обзавестись высококачественными истребителями, способных без проблем конкурировать с более затратными машинами соперников.