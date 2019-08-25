"Ну, ты и страшная!": Поклонники высмеяли внешность дочери Дмитрия Пескова

Недавно Елизавета Пескова опубликовала новое фото, на котором запечатлена в лучах солнца, обтягивающем костюме и с бутылкой воды в руках. Дочь Дмитрия Пескова заявила, что худеет, поскольку склонна к полноте и любит мучное, но хочет иметь красивый пресс. Однако поклонники обратили внимание не на фигуру блогерши, а на ее лицо, заявив, что она недостаточно красива, в частности, из-за лба. Некоторые пришли к выводу, что блики придают нежелательный эффект, но среди комментаторов оказались хейтеры, которые оскорбили Елизавету Пескову.Ранее дочь Пескова рассказывала, что в подростковом возрасте страдала от акне и очень долго боролась с этим. Елизавета Пескова подтвердила, что критика оставляет след на психике и заставляет чувствовать себя неуверенно.