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В Архангельской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера

В Архангельской области зафиксировано смертельное ДТП при участии автомобиля Toyota. Машина сбила пенсионера на трассе "М8", мужчина вследствие наезда получил несовместимые с жизнью травмы.
В Архангельской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера

Как информируют общественность сотрудники пресс-службы УМВД России по Архангельской области, сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. Сведения об инциденте поступили на пульт дежурного около 10:00 в воскресенье, 25 августа. Стало известно, что ДТП с участием Toyota произошло на 1154-м км трассы “М8 Холмогоры”. Водителем транспортного средства оказался мужчина 1984 года рождения, который двигался в сторону Москвы из Архангельска.

В результате наезда скончался пенсионер 1937 года рождения, который внезапно вышел на проезжую часть, слишком близко к движущемуся потоку авто. Пешеход умер на месте инцидента в результате полученных травм.

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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:58

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