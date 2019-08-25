В Архангельской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера





Как информируют общественность сотрудники пресс-службы УМВД России по Архангельской области, сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. Сведения об инциденте поступили на пульт дежурного около 10:00 в воскресенье, 25 августа. Стало известно, что ДТП с участием Toyota произошло на 1154-м км трассы “М8 Холмогоры”. Водителем транспортного средства оказался мужчина 1984 года рождения, который двигался в сторону Москвы из Архангельска.В результате наезда скончался пенсионер 1937 года рождения, который внезапно вышел на проезжую часть, слишком близко к движущемуся потоку авто. Пешеход умер на месте инцидента в результате полученных травм.