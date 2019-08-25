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Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака

Представитель Софии Ротару опроверг информацию, что певица страдает онкологическим заболеванием. По словам Сергея Лаврова, эстрадная звезда проходила профилактическое обследование в больнице.
Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака

В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака. Директор певицы опроверг эти данные и рассказал, что исполнительница так и не побывала на полуострове в связи с большим количеством дел.

Представитель Ротару не стал скрывать, что певица проходила обследование, но оно не касалось рака, это было обычная профилактика в Германии. Кроме того, артистка нередко посещает Италию, где «сидит» на специальной диете, которая существенно омолаживает ее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:41

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