Директор Софии Ротару опроверг лечение певицы от рака

В Сети в последнее время ходят слухи о плохом здоровье Софии Ротару, которая будто бы отправилась на все лето в Крым, где приводила в порядок самочувствие после лечения рака. Директор певицы опроверг эти данные и рассказал, что исполнительница так и не побывала на полуострове в связи с большим количеством дел.Представитель Ротару не стал скрывать, что певица проходила обследование, но оно не касалось рака, это было обычная профилактика в Германии. Кроме того, артистка нередко посещает Италию, где «сидит» на специальной диете, которая существенно омолаживает ее.