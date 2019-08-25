Норвегия признала стратегическое преимущество РФ в Арктике





Северный флот, авиация и ВДВ провели маневры в Арктике. В открытом море появились 30 боевых судов. Репортер норвежского журнала Aldrimer.no назвал мероприятие наиболее масштабной демонстрацией военной мощи России за последние десятилетия.По мнению журналиста, главной целью учений являлась отработка мер по ликвидации путей снабжения, которые проходят между Штатами и Европой. Так Москва может заставить НАТО не предпринимать какие-либо действия далее к северу Фареро-Исландского рубежа, где проходит линия противолодочной обороны альянса между Гренландией, Исландией и Британией.Норвежская сторона утверждает, что в северной части Атлантического океана и в Баренцевом море располагалось до 10 подлодок России, включая самые новые разработки типа «Ясень» К-560. Это говорит о большом стратегическом преимуществе РФ в Арктике, к тому же одна субмарина способна без особых проблем ликвидировать немалую часть флота НАТО.