Садальский сбрасывает вес мочегонным, а Татьяна Васильева — слабительным

Садальский вспомнил, что в его режиссерском цехе работала одна сотрудница, которая периодически садилась на диету. В итоге она отличалась плохим настроением во время репетиций именно в моменты попыток похудеть. Однако ситуация исправлялась, когда Нина Чусова снова покупала чебуреки, наедалась и добрела. Артист обратился к режиссеру, пожелав не мучать себя и предоставив выбор — быть злой или доброй.В заключении Станислав Садальский признался, что любит худеть при помощи мочегонных средств. При этом Васильева использует для этих целей слабительное, уверяет актер, известный своим чувством юмора.