Дмитрий Ендальцев опубликовал черно-белый снимок с Анной Чиповской
Актеры Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская отправились в Литву, где проводят время на берегу Балтики. Недавно в Сети появился совместный снимок артистов в черно-белом тоне.
Российские звезды уже не скрывают в последнее время свои романтические отношения, но и до недавнего времени они не публиковали в социальных сетях совместные изображения. Сейчас Чиповская и Ендальцев отдыхают на берегу Балтийского моря, пара решила посетить Литву, а по новым кадрам в интернете можно увидеть актеров, испытывающих удовлетворение от приятного времяпровождения.
Об этом свидетельствует один из снимков. На нем Дмитрий Ендальцев смотрит в объектив камеры, а его подруга с улыбкой на лице прижимается к плечу актера. На другой фотографии Анна Чепковская в купальнике окружена волнами Балтики, а ее лицо закрыто развивающимися волосами.
Российские звезды уже не скрывают в последнее время свои романтические отношения, но и до недавнего времени они не публиковали в социальных сетях совместные изображения. Сейчас Чиповская и Ендальцев отдыхают на берегу Балтийского моря, пара решила посетить Литву, а по новым кадрам в интернете можно увидеть актеров, испытывающих удовлетворение от приятного времяпровождения.
Об этом свидетельствует один из снимков. На нем Дмитрий Ендальцев смотрит в объектив камеры, а его подруга с улыбкой на лице прижимается к плечу актера. На другой фотографии Анна Чепковская в купальнике окружена волнами Балтики, а ее лицо закрыто развивающимися волосами.