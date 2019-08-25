Полина и Дмитрий Дибровы во время поездки на мотоцикле врезались в дерево

Модель отметила, что на днях каталась с мужем на мотоцикле и он был за рулем, но в итоге они врезались в дерево. Полина Диброва активно продвигает материнский блог, поэтому сразу подняла эту тему, признавшись, что после рождения третьего ребенка она резко перестала любить экстремальные развлечения. Однако раньше она была не против получить острые ощущения, а также не боялась рисковать.На опубликованных снимках Полина и Дмитрий Дибровы позируют в шлемах. В комментариях многочисленные подписчики поинтересовались здоровьем звездной семьи, пожелав больше не становиться фигурантами подобных происшествий.