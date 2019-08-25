47-летняя Елена Корикова тайно сыграла свадьбу

На данный момент Елена Корикова находится в путешествии, а в недавнем посте в Instagram артистка призналась, что у нее теперь есть время на спокойную жизнь. Артистке раньше были недоступны обустраивание своего дома или отдых. Актриса напомнила, что с 17 лет работала, сыграв множество ролей, но теперь может побыть сама собой. В комментариях звезду осыпали комплиментами, а также пожелали счастья, но один из фанатов предложил хорошего мужа. На это Елена Корикова ответила, что передаст своему супругу.Поклонник извинился, отметив, что не знал об изменившемся семейном положении Елены Кориковой. Также поклонники поинтересовались подробностями, но актриса не раскрыла имя мужа.