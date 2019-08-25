Назван ТОП-3 российских военных демилитаризованных машин





Бронированная разведывательно-дозорная машина второго поколения сходила с конвейера серийно с 1963 по 1989 годы. Защита помогает при попадании пуль стрелкового оружия и осколков, а сам транспорт сравнительно легок. Главной его особенностью остается универсальность, поскольку высокая проходимость сочетается с возможностью преодолевать водные препятствия. Стоимость БРДМ-2 достигает 1,1 млн рублей. Советский бронетранспортер БТР-70 стал самым известным, работавшим в Афганистане. Начальные версии, выпущенные с 1972 года, до сих пор эксплуатируются, но на производство поступила более совершенная версия БТР-80. Данная машина плавает, имеет круговую бронь, независимую подвеску, массу 11,5 тонн и возможность разгона до 80 км/ч. Стоимость такого аппарата превышает 1,7 млн рублей.Советский танк Т-34 с 1940 года был выпущен в количестве 80 тысяч штук, а часть из них находится в хорошем состоянии и в современности. Однако стоимость раритета составляет от 16,7 млн рублей.