Елизавета Галкина появилась в клипе на песню Аллы Пугачевой

Пользователи популярного сайта недавно пришли в восторг от увиденного ролика с участием юной знаменитости. В клипе, сопровождаемом песней Примадонны, появляются многочисленные изображения Елизаветы, которая предстает в разных образах. Фото девочки сменяют ритмично друг друга в такт музыкальной композиции. В результате авторы создали красивое слайд-шоу с дочерью артистов в главной роли.Определенные фотографии, которые можно увидеть в клипе, являются довольно редкими, а некоторые являют собой стоп-кадры при участии Галкиной-младшей. Просмотрели клип десятки тысяч человек, написавшие множество комментариев по поводу опубликованной записи.