Дети Анны Нетребко и Филиппа Киркорова познакомились в Сочи

Оперная дива вместе с мужем Юсифом Эйвазовым воспитывает сына Тиаго. Нетребко часто берет мальчика с собой на концерты, и на этот раз она взяла сына на фестиваль «Новая волна» в Сочи. На мероприятии Тиаго встретился с детьми Филиппа Киркорова Аллой-Викторией и Мартином. В Instagram-аккаунте Нетребко появились фотографии, где певица, ее муж и сын запечатлены в компании Киркорова и его детей. Имеется фото, где наследники знаменитостей сфотографировались уже без взрослых.На «Новой волне» Киркоров, Нетребко и Эйвазов удивили публику запоминающимися нарядами. Эффектно выглядела оперная звезда. Ее голубое платье хорошо сочеталось с цветами-символами конкурса голубым им синим.