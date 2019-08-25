Экс-бойфренд звезды «Дома-2» Виктории Бони Пьер Андюран женился во второй раз

«Как только я понял это, то решил закончить наши отношения», - заявлял Андюран.





Не секрет, что впервые Виктория Боня и Пьер Андюран вышли вместе в свет в прошлом году. Парочка посетила Каннский кинофестиваль, а через 2 дня звезда «Дома-2» начала говорить о том, что у нее с французским миллиардером все более чем серьезно. Телеведущая даже познакомила нового бойфренда со своей единственной наследницей Анджелиной Летицией Смерфит.На протяжении 4 месяцев Боня активно хвасталась фотографиями, на которых демонстрировала идиллию в отношениях с Андюраном. Правда, в начале осени 2018 года Пьер, разоткровенничавшись с журналистами, сообщил, что больше не встречается с экс-участницей «Дома-2».Стоит отметить, что тогда интервью с французским миллиардером наделало много шумихи в Сети, ведь бизнесмен безосновательно сравнил Боню с девушкой легкого поведения, а также указал на то, что она является лживым и фальшивым человеком.А считанные часы назад на страничке Андюрана в Instagram появилось фото, которое тут же привлекла внимание СМИ, а все потому, что на ней он запечатлен во время церемонии бракосочетания. Французский миллиардер не стал подписывать снимок, но многочисленные фолловеры поняли, что бывший бойфренд Бони решил снова жениться.Кем является избранница Андюрана, до сих пор не удалось выяснить.