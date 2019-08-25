Певица Алена Свиридова удивлена, как возмужали ее сыновья

Знаменитая в 90-х исполнительница обнародовала в социальной сети Instagram изображение, сделанное на морском побережье. На снимке подписчики певицы могут увидеть Григория и Василия, сыновей Свиридовой. В кадре ребята позируют перед фотографом, показывая свою мускулатуру, чем привели в восторг звездную мать. «Это я их породила. Сама не верю!» - написала в соцсети певица.Старший сын знаменитости Василий отправился в отпуск с любимой девушкой, с которой состоит в отношениях два года. Алена Свиридова нашла общий язык с невесткой и приняла выбор своего отпрыска. Молодой человек проживает в Канаде, где живет вместе с отцом и трудится программистом. Младший Василий не так давно закончил кадетское училище и пока живет с матерью.