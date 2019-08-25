Зеленский заявил о покорении украинцами «крепости Дюнкерк»
Владимир Зеленский заявил о покорении украинцами крепости Дюнкерк. Якобы казаки приняли непосредственное участие в Тридцатилетней войне (1618-1648), что стало поводом для гордости в канун Дня независимости Украины.
Новое заявление Владимира Зеленского было сделано в стенограмме поздравления с национальным праздником, который отмечается в Незалежной 24 августа. Президент особо отметил, что Украине не 28 лет, а намного больше.
Новое заявление Владимира Зеленского было сделано в стенограмме поздравления с национальным праздником, который отмечается в Незалежной 24 августа. Президент особо отметил, что Украине не 28 лет, а намного больше.
«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», - напомнил своим гражданам бывший комик, не забыв назвать Сергея Королева «украинским» ученым, который внес неоценимый вклад в развитие космических технологий.
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:25