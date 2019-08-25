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Зеленский заявил о покорении украинцами «крепости Дюнкерк»

Владимир Зеленский заявил о покорении украинцами крепости Дюнкерк. Якобы казаки приняли непосредственное участие в Тридцатилетней войне (1618-1648), что стало поводом для гордости в канун Дня независимости Украины.
Зеленский заявил о покорении украинцами «крепости Дюнкерк»

Новое заявление Владимира Зеленского было сделано в стенограмме поздравления с национальным праздником, который отмечается в Незалежной 24 августа. Президент особо отметил, что Украине не 28 лет, а намного больше.

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», - напомнил своим гражданам бывший комик, не забыв назвать Сергея Королева «украинским» ученым, который внес неоценимый вклад в развитие космических технологий.


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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:25

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