Зеленский заявил о покорении украинцами «крепости Дюнкерк»

«Казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», - напомнил своим гражданам бывший комик, не забыв назвать Сергея Королева «украинским» ученым, который внес неоценимый вклад в развитие космических технологий.





Новое заявление Владимира Зеленского было сделано в стенограмме поздравления с национальным праздником, который отмечается в Незалежной 24 августа. Президент особо отметил, что Украине не 28 лет, а намного больше.