Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон об отношениях: «Захлебывалась в одиночестве»

«Будете чувствовать, что еще немного и вы утонете, захлебнетесь в одиночестве», - написала Тата.

«Каждый день вам внушают мысль, что вас страшно повезло. Вас взяли в отношения», - добавила Тата.

Многие поклонники «Дома-2» до сих пор помнят те времена, когда руководство «Дома-2» пыталось спасти семью Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца. Правда, сделать этого ведущим телестройки так и не удалось, а совсем скоро бывшие супруги будут «праздновать» годовщину развода.После разрыва с Блюменкранцем Абрамсон пыталась наладить свою личную жизнь, но все попытки оказались провальными. А считанные часы назад Тата и вовсе призналась, что время от времени чувствовала себя в отношениях одинокой, ведь ею не единожды пытались манипулировать и преуменьшать все ее действия.Абрамсон подняла у себя в профиле тему одиночества в отношениях, а также вспомнила об эмоциях, которые еще недавно были очень близки ей. Тата убеждена, что рано или поздно каждая девушка может почувствовать себя рядом с мужчиной одинокой.Абрамсон расстраивает, что мало кто может поверить в то, что в отношениях некоторые девушки чувствуют себя одинокими. Тата отметила, что в такой момент больше не хочется рассказывать о своих тревогах и грусти, а некоторые женщины даже смиряются со своей участью.