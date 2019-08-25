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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон об отношениях: «Захлебывалась в одиночестве»

Одна из самых красивых «проектных» мамочек реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон рассказала подписчикам об очень личном. Бывшая супруга Валерия Блюменкранца разместила в профиле пост, в котором призналась, что в свое время «захлебывалась в одиночестве».

Многие поклонники «Дома-2» до сих пор помнят те времена, когда руководство «Дома-2» пыталось спасти семью Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца. Правда, сделать этого ведущим телестройки так и не удалось, а совсем скоро бывшие супруги будут «праздновать» годовщину развода.

После разрыва с Блюменкранцем Абрамсон пыталась наладить свою личную жизнь, но все попытки оказались провальными. А считанные часы назад Тата и вовсе призналась, что время от времени чувствовала себя в отношениях одинокой, ведь ею не единожды пытались манипулировать и преуменьшать все ее действия.

Абрамсон подняла у себя в профиле тему одиночества в отношениях, а также вспомнила об эмоциях, которые еще недавно были очень близки ей. Тата убеждена, что рано или поздно каждая девушка может почувствовать себя рядом с мужчиной одинокой.

«Будете чувствовать, что еще немного и вы утонете, захлебнетесь в одиночестве», - написала Тата.

Абрамсон расстраивает, что мало кто может поверить в то, что в отношениях некоторые девушки чувствуют себя одинокими. Тата отметила, что в такой момент больше не хочется рассказывать о своих тревогах и грусти, а некоторые женщины даже смиряются со своей участью.

«Каждый день вам внушают мысль, что вас страшно повезло. Вас взяли в отношения», - добавила Тата.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50

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