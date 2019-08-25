Сын внучки Олега Стриженова нуждается в постоянной терапии из-за смертельной болезни





Александра Стриженова успела стать матерью пятерых детей, двоим из которых предстояло усыновление, но в последний момент предполагаемые будущие родители пропали, поэтому дети отправились в дом малютки. Позже внучка актера призналась, что не питает к этим двойняшкам каких-либо материнских чувств, но переживает из-за здоровья одного из сыновей. В частности, у мальчика развился адреногенитальный синдром, на фоне чего он нуждается в постоянной гормональной терапии.Как передает StarHit, ребенок Стриженовой четыре раза за год находился в смертельно опасном состоянии, а сейчас наблюдается в клинике. Как отметила многодетная мать в социальных сетях, при правильном лечении ее сын будет долго жить, однако не исключается необходимость постоянно принимать лекарства.