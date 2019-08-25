Звезда шоу "Песни" Кристина Кошелева поделилась творческими планами после ухода от Максима Фадеева
Уроженка Свердловской области Кристина Кошелева, получившая известность после участия в шоу “Песни”, поделилась планами о начале сольной карьеры. Заявить о себе артистка захотела после новости о отказе от работы с Максимом Фадеевым.
Как передает издание “URA.RU”, Кристина Кошелева стала независимым артистом, отказавшись от сотрудничества с различными центрами, занимающимися продюсированием. По словам представителей певицы, ей адресовали несколько предложений о совместной работе после ухода от Фадеева, но она не стала давать свое согласие. Исполнительница намерена начать сольную карьеру, а в начале сентября планируется выпуск нового трека.
Альбом участницы шоу “Песни” выйдет уже в октябре. Хотя Кошева не сумела одержать в конкурсе победу, Фадеев лично предложил ей сотрудничество, а в июле она решила отказаться от работы с продюсером на фоне отсутствия возможности совмещать работу с учебой. Исполнительница учится на дизайнера и намерена окончить университет.
Как передает издание “URA.RU”, Кристина Кошелева стала независимым артистом, отказавшись от сотрудничества с различными центрами, занимающимися продюсированием. По словам представителей певицы, ей адресовали несколько предложений о совместной работе после ухода от Фадеева, но она не стала давать свое согласие. Исполнительница намерена начать сольную карьеру, а в начале сентября планируется выпуск нового трека.
Альбом участницы шоу “Песни” выйдет уже в октябре. Хотя Кошева не сумела одержать в конкурсе победу, Фадеев лично предложил ей сотрудничество, а в июле она решила отказаться от работы с продюсером на фоне отсутствия возможности совмещать работу с учебой. Исполнительница учится на дизайнера и намерена окончить университет.