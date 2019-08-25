В Сети продемонстрировали фото и видео нового смартфона OnePlus 7T
В Сети появился снимок и видеоролик о новом смартфоне OnePlus 7T, еще не представленного официально. Премьера устройства состоится ближе к концу сентября.
От своего предшественника новая модель отличается наличием основной камеры на задней стороне. У OnePlus 7 модули располагались вертикально, а у 7T - горизонтально и в круглом выступе с запоминающимся оформлением. Кроме того, аппарат оснащен 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED, 8 Гб оперативной и 256 Гб собственной памяти, а также процессором Snapdragon 855 Plus.
Смартфоны OnePlus 7/7 Pro вышли на рынок в конце весны нынешнего года. Известно также и о планах компании презентовать отдельное «гоночное» издание 7T McLaren Senna Edition, но подробности этого устройства пока не сообщаются.
Вместе с 7T OnePlus представит публике свой смарт-телевизор. Это устройство функционирует с помощью чипа MediaTek MT5670, операционной системы Android 9.0 Pie и 3 Гб «оперативки».
От своего предшественника новая модель отличается наличием основной камеры на задней стороне. У OnePlus 7 модули располагались вертикально, а у 7T - горизонтально и в круглом выступе с запоминающимся оформлением. Кроме того, аппарат оснащен 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED, 8 Гб оперативной и 256 Гб собственной памяти, а также процессором Snapdragon 855 Plus.
Смартфоны OnePlus 7/7 Pro вышли на рынок в конце весны нынешнего года. Известно также и о планах компании презентовать отдельное «гоночное» издание 7T McLaren Senna Edition, но подробности этого устройства пока не сообщаются.
Вместе с 7T OnePlus представит публике свой смарт-телевизор. Это устройство функционирует с помощью чипа MediaTek MT5670, операционной системы Android 9.0 Pie и 3 Гб «оперативки».
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:25