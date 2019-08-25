Эксперты составили рейтинг японских седанов по цене новой Lada Granta





Эксперты для сравнения использовали версию Granta, оснащаемую 1.6-литровым силовым агрегатом на 106 лошадиных сил. Данное транспортное средство имеет механическую коробку передач в комплектации Comfort. Цена авто составляет 541 500 руб. Первое место в рейтинге заняла версия Honda Civic VIII. На втором месте разместилась модификация Toyota Camry VI (XV40). Третья позиция досталась Toyota Corolla X. Речь идёт о вариациях E140 и E150. На четвёртом месте разместился автомобиль Mitsubishi Lancer. Пятую позицию заняла Mazda 3 II (BL).В данном случае речь идёт о транспортных средствах 2006–2015 модельного года. Их пробег составляет 130 000 километров. Объём силового агрегата достигает 1,6 л.