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Эксперты составили рейтинг японских седанов по цене новой Lada Granta

Специалисты составили ТОП японских седанов, цена которых составляет около 542 тыс. руб. Приблизительно столько стоит новая Lada Granta.
Эксперты составили рейтинг японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты для сравнения использовали версию Granta, оснащаемую 1.6-литровым силовым агрегатом на 106 лошадиных сил. Данное транспортное средство имеет механическую коробку передач в комплектации Comfort. Цена авто составляет 541 500 руб. Первое место в рейтинге заняла версия Honda Civic VIII. На втором месте разместилась модификация Toyota Camry VI (XV40). Третья позиция досталась Toyota Corolla X. Речь идёт о вариациях E140 и E150. На четвёртом месте разместился автомобиль Mitsubishi Lancer. Пятую позицию заняла Mazda 3 II (BL).

В данном случае речь идёт о транспортных средствах 2006–2015 модельного года. Их пробег составляет 130 000 километров. Объём силового агрегата достигает 1,6 л.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:48

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