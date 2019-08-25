В Красноярске из автобуса выпали женщина с ребенком





На опубликованной записи можно увидеть, как автобус подъезжает к остановке, из него выходят пассажиры, после чего он уезжает. В это мгновение из салона выпадают мужчина, женщина ребенок, при этом ударившись о бордюр.По мнению сотрудников правоохранительных органов, вина на произошедшем лежит на водителе общественного транспорта, который стартовал от остановки с открытыми дверями. Все подробности случая ныне выясняются.Ранее в Красноярске на Северном шоссе из фургона выпала корова, когда транспорт ехал по проезжей части. Оказавшись на асфальте, парнокопытное с трудом поднялось на ноги и начало хромать. В соцсетях один из пользователей заявил, что в одной из деревень края похитили корову, и именно упавшее животное могло находиться в фургоне.