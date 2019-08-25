Иван Охлобыстин ставит свечки у иконы “Неупиваемая чаша”, чтобы не зависеть от алкоголя

В интервью “КП” Иван Охлобыстин рассказал, что его зависимость от алкоголя началась в 90-е, когда у него имелась необычная бутылка абсента и семь рюмок. Он помнит вечер, когда налил себе все стопки и выпил, а потом в течение четырех лет не мог остановиться с выпивкой. В то время артист страдал от определенных сложностей, которые ему помогал преодолевать алкоголь. Охлобыстин вспоминает, что выпившим ему было проще мириться с мыслями о карьерном росте и полезных знакомствах. Актер заметил, что это помогает его коллегам заключать удачные сделки, но он изначально был равнодушен к спиртному.Зависимость достигла критической точки, когда Охлобыстин обнаружил, что пьет алкоголь вместо воды. Теперь время от времени он замечает за собой тягу к рюмке, но останавливает себя и при посещении храма ставит свечку у иконы “Неупиваемая чаша”.