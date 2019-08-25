На беременную звезду «Дома-2» Александру Артемову «напали» двое мужчин

«Идет один и сзади меня тележкой – хлобысь по ноге. Я поворачиваюсь и говорю: «Аккуратно!». А он даже не повернулся в мою сторону как будто бы это так и надо…» - пожаловалась Саша.

Не секрет, что совсем скоро Александра Артемова впервые познает радость материнства. Правда, пока у звезды «Дома-2» еще есть свободное время, она старается его посвящать обустройству нового жилища. 24-летняя девушка то и дело катается по Москве в поисках необходимых вещей, которые помогут ей создать уют в доме.Вот только последний месяц беременности Артемовой начал давать о себе знать. По словам Саши, она начала очень медленно передвигаться, быстро изматывается и нервничает из-за каждого неприятного инцидента. Считанные часы назад жена Кузина опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых поведала подписчикам о своей субботней поездке.Артемову возмутили двое мужчин, которые из-за своей халатности и невнимания едва не покалечили ее. Оказывается, что в торговом центре Саша выбирала люстры, подвести и фоторамки, где и наткнулась на двух грубиянов.Потом на Артемову «напал» еще один мужчина, который ударил ее по руке своими часами. После этого Саша решила, что обязательно расскажет об этих незнакомцах Кузину, а также поняла, что за покупками нужно ездить с супругом.