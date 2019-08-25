В Сети появились возможные названия новых смартфонов iPhone 11
В глобальной Сети опубликовали возможные наименования новых смартфонов модели iPhone 11. Эксперты считают, что достоверность фото смартфонов производства фирмы Apple не может являться безусловной.
Названия новых современных iPhone обнаружили на площадке Reddit. Согласно полученной информации, новинки будут носить имя 11T и 11 Pro. Также будет иметь место название 11 Max. Новинки получат чёрную и синюю расцветку. Корпус устройств должны изготовить из стекла.
Специалисты пока ставят под сомнение достоверность представленных данных. iPhone 11 официально анонсируют грядущей осенью. В этот период времени производитель раскроет подлинную информацию касательно новых устройств от Apple.
Названия новых современных iPhone обнаружили на площадке Reddit. Согласно полученной информации, новинки будут носить имя 11T и 11 Pro. Также будет иметь место название 11 Max. Новинки получат чёрную и синюю расцветку. Корпус устройств должны изготовить из стекла.
Специалисты пока ставят под сомнение достоверность представленных данных. iPhone 11 официально анонсируют грядущей осенью. В этот период времени производитель раскроет подлинную информацию касательно новых устройств от Apple.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00