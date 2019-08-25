В Сети появились возможные названия новых смартфонов iPhone 11





Названия новых современных iPhone обнаружили на площадке Reddit. Согласно полученной информации, новинки будут носить имя 11T и 11 Pro. Также будет иметь место название 11 Max. Новинки получат чёрную и синюю расцветку. Корпус устройств должны изготовить из стекла.Специалисты пока ставят под сомнение достоверность представленных данных. iPhone 11 официально анонсируют грядущей осенью. В этот период времени производитель раскроет подлинную информацию касательно новых устройств от Apple.