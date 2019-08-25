Эксперты рассказали, как собрать игровой ПК за 15 тысяч рублей
Эксперты рассказали, как россиянину собственноручно собрать ПК для топовых игр, потратив всего 15 тысяч рублей. Выбирая правильные комплектующие для компьютера можно добиться соответствия требованиям новинок последних лет, например, “Fallout 4”, “Rage 2”, “Fifa 2019”, “Battlefield 1”, “Metro Exodus”.
Сборку системного блока необходимо начать, имея старый корпус и несколько базовых компонентов, в частности, жесткий диск, кабель SATA и блок питания. Искомыми станут материнская плата, оперативная память, процессор с функцией охлаждения, накопитель SSD и видеокарта. Начать поиски следует с последней составляющей, а на вторичном рынке самыми доступными станут товары от AMD Radeon. Стоимость здесь будет варьироваться от 5,5 до 7 тысяч рублей, а комплект из процессора, материнской платы и ОЗУ может обойтись в 6 тысяч рублей. Эксперты советуют выбирать более мощные охладительные системы, а последним штрихом станет выбор твердотельного SSD накопителя с емкостью около 240 Гб. По цене данное комплектующие может обойтись в 2 тысячи рублей.
Для некоторых геймеров будет необходимым добавление еще одной планки оперативной памяти на 8 Гб. Отмечается, что на рынке всегда доступен большой выбор элементов для сборки, что позволит пользователю получить максимально приближенный к нужным требованиям ПК.
Сборку системного блока необходимо начать, имея старый корпус и несколько базовых компонентов, в частности, жесткий диск, кабель SATA и блок питания. Искомыми станут материнская плата, оперативная память, процессор с функцией охлаждения, накопитель SSD и видеокарта. Начать поиски следует с последней составляющей, а на вторичном рынке самыми доступными станут товары от AMD Radeon. Стоимость здесь будет варьироваться от 5,5 до 7 тысяч рублей, а комплект из процессора, материнской платы и ОЗУ может обойтись в 6 тысяч рублей. Эксперты советуют выбирать более мощные охладительные системы, а последним штрихом станет выбор твердотельного SSD накопителя с емкостью около 240 Гб. По цене данное комплектующие может обойтись в 2 тысячи рублей.
Для некоторых геймеров будет необходимым добавление еще одной планки оперативной памяти на 8 Гб. Отмечается, что на рынке всегда доступен большой выбор элементов для сборки, что позволит пользователю получить максимально приближенный к нужным требованиям ПК.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:08