Эксперты рассказали, как собрать игровой ПК за 15 тысяч рублей





Сборку системного блока необходимо начать, имея старый корпус и несколько базовых компонентов, в частности, жесткий диск, кабель SATA и блок питания. Искомыми станут материнская плата, оперативная память, процессор с функцией охлаждения, накопитель SSD и видеокарта. Начать поиски следует с последней составляющей, а на вторичном рынке самыми доступными станут товары от AMD Radeon. Стоимость здесь будет варьироваться от 5,5 до 7 тысяч рублей, а комплект из процессора, материнской платы и ОЗУ может обойтись в 6 тысяч рублей. Эксперты советуют выбирать более мощные охладительные системы, а последним штрихом станет выбор твердотельного SSD накопителя с емкостью около 240 Гб. По цене данное комплектующие может обойтись в 2 тысячи рублей.Для некоторых геймеров будет необходимым добавление еще одной планки оперативной памяти на 8 Гб. Отмечается, что на рынке всегда доступен большой выбор элементов для сборки, что позволит пользователю получить максимально приближенный к нужным требованиям ПК.