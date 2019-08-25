Сатановский и Ходаренок рассказали о секретности российского вооружения
Эксперты Михаил Ходаренок и Евгений Сатановский рассказали о большой секретности российского оружия. По их словам, определенные модели приходится утилизировать, при этом ни разу их не фотографируя.
Специалист в военной сфере Михаил Ходаренок отметил, что нередко российским журналистам приходится трудиться в сложных условиях. Из-за большой секретности они описывают образцы вооружения, ни разу не попавшие в объектив фотокамеры. Когда некоторые орудия стоят на вооружении, на них наложен гриф строгой секретности, который снимают после списания техники, и оно быстро отправляется в лом.
Подобная ситуация с создателями оружия. Такие люди, как Михаил Калашников, при жизни редко становятся знаменитыми, многие из разработчиков останутся неизвестными для большей части обычных граждан, хотя сыграли весомую роль для улучшения обороноспособности страны.
Ранее летчик Юрий Ващук положительно высказался о Су-57 и назвал истребитель гордостью ВКС страны. По его словам, инновационная машина обладает хорошей маневренностью и может избегать атак противника, улетая от того на сверхзвуковой скорости. Многофункциональный военный самолет с легкостью сможет решить ряд задач, включая уничтожение надводных целей.
Специалист в военной сфере Михаил Ходаренок отметил, что нередко российским журналистам приходится трудиться в сложных условиях. Из-за большой секретности они описывают образцы вооружения, ни разу не попавшие в объектив фотокамеры. Когда некоторые орудия стоят на вооружении, на них наложен гриф строгой секретности, который снимают после списания техники, и оно быстро отправляется в лом.
Подобная ситуация с создателями оружия. Такие люди, как Михаил Калашников, при жизни редко становятся знаменитыми, многие из разработчиков останутся неизвестными для большей части обычных граждан, хотя сыграли весомую роль для улучшения обороноспособности страны.
Ранее летчик Юрий Ващук положительно высказался о Су-57 и назвал истребитель гордостью ВКС страны. По его словам, инновационная машина обладает хорошей маневренностью и может избегать атак противника, улетая от того на сверхзвуковой скорости. Многофункциональный военный самолет с легкостью сможет решить ряд задач, включая уничтожение надводных целей.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:07