Елизавета Боярская заявила о своей любви к одиночеству

Елизавета Боярская призналась, что любит одиночество и моменты, когда можно побыть наедине с собой. Однако она остается одна редко и дозировано, и для этого ей хватает всего лишь прогулки или поездки на машине, поезде или в самолете. Звезда считает это прекрасными обстоятельствами, чтобы побыть наедине с собой. Артистка видит в часах одиночества возможность подумать, помолчать, помечтать и порефлексировать. Однако в остальное время ей хорошо, когда рядом есть человек, с которым даже молчание окажется содержательным.В комментариях поклонники назвали своего кумира удивительной и талантливой, восхитившись ее умением принимать одиночество. На прикрепленном к посту черно-белом фото артистка запечатлена в длинном платье. Публика отметила, что этот кадр придал мыслям звезды легкой грусти.