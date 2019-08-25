Два развода, смерть сына и тяжелая болезнь: Судьба именинника Георгия Данелии сложилась непросто





Как передает StarHit, с первой женой Ириной Гинзбург, которая родила Данелии дочь, режиссер не смог сойтись характерами, поэтому было принято решение о разводе. Вскоре он полюбил актрису Любовь Соколову, но та долгое время не начинала новые отношения, поскольку потеряла мужа во время блокады. Георгий Данелия был младше своей избранницы на 9 лет, а ради семьи она оставила карьеру, родила ребенка и стала домохозяйкой. Когда сын вырос, артистка вернулась в кино, но в то время появились слухи о романе ее мужа с писательницей Викторией Токаревой. Однако позже артист отметил, что с ней были обычные рабочие отношения, а новой любовью на самом деле стала Галина Юркова. После 26 лет совместной жизни Соколова тяжело переживала развод, а вскоре потеряла сына при невыясненных обстоятельствах.Галина Юркова-Данелия была знакома с режиссером с 19 лет и помнит его клиническую смерть из-за болезни. Тогда артистка предложила ему свою помощь, а в итоге между ними завязались отношения и она бросила карьеру ради семьи. В последние годы жизни Георгий Данелия страдал от тяжелого заболевания легких, а критическая точка настигла артиста в феврале 2019 года, когда началось воспаление легких. Сердце драматурга не выдержало нагрузки из-за сепсиса, и он скончался 4 апреля. Звезде могло исполнится 89 лет 25 августа, а похоронен он на Новодевичьем кладбище.