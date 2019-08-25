Сын нового возлюбленного Алены Савкиной Романа Макеева признался, что не взял деньги за раскрытие тайн отца

По словам 15-летнего сына Романа Макеева, руководство проекта "Дом-2" предлагало ему 1000 рублей за то, чтобы он рассказал о личной жизни и якобы похождений отца. Сумма для подростка оказалась слишком маленькой, а потому он отказался что-либо комментировать.Примечательно, что недавно о похождениях нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа Макеева рассказала и его экс-избранница Руслана Мишина. Затем руководство решило пригласить на программу "Бородина против Бузовой" сына бывшего сотрудника. Затем в соцсетях подросток рассказал, почему он отказался от участия в шоу.Судя по тому, что Романа Макеева практически не выпускают за Периметр, он видится с сыном редко. В последний раз новому участнику телестройки разрешили выйти только для того, чтобы узнать точную дату развода с бывшей супругой.