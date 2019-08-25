Составлен список лучших кроссоверов для российского бездорожья





Одним из них стал Renault Duster с передним и полным приводом. Кросс оснащен 1,5-литровым дизельным мотором, который генерирует 110 лошадиных сил. Агрегат функционирует совместно с 6-скоростной коробкой передач и полным приводом. Также большую роль играет просвет в 210 мм и хорошая проходимость.На втором месте перечня находится Subaru Forester с достойным внедорожным потенциалом и полноприводной системой. Благодаря 2,5-литровому агрегату, его умению «выдавать» 185 «лошадей», японский кроссовер без проблем преодолевает пересеченную местность. Стоит отметить и эксклюзивную систему помощи во время поездки по бездорожью X-Mode. Эта функция оптимизирует работу мотора, полного привода, вариатора и дополнительных систем.Лидером рейтинга лучших кроссоверов для плохих дорог в РФ оказался Land Rover Discovery. Паркетник обладает пневматической подвеской, клиренсом в 220 мм, дорожным просветом в 280 мм, что дает ему возможность проходить метровый брод в глубину. Особенности работы 6-цилиндрового двигателя с силовой установкой в 249 лошадиных сил таковы, что кросс легко въезжает на крутые подъемы.