Лев Лещенко не планирует покидать сцену и уходить на пенсию

Отвечая на вопрос, не планируется ли в скором времени прощальный концерт, Лев Лещенко говорит, что не собирается покидать сцену, напротив, участвуя в новых проектах. Не так давно мэтр стал одним из четырёх наставников музыкального шоу «Голос 60+», поэтому в ближайшее время будет заниматься с участниками своей команды, делясь опытом и помогая им добиться победы. Кроме того, Лещенко продолжит давать концерты и не собирается отказываться от участия в различных фестивалях, пишет «Teleprogramma».Лев Лещенко признаётся, что возраст не является для него помехой на сцене, поэтому о выходе на пенсию речь пока не идёт. Певец старается соответствовать времени, следить за молодыми звёздами эстрады, осваивать современные технологии. Так, утро мэтра начинается с новостей, которые он читает в приложениях смартфона, чтобы не пропускать важные события и мероприятия.